Дончич повторил рекорд результативности Леброна Джеймса в НБА

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 51 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» (111:105).

Словенец в пятый раз в карьере набрал 50 или более очков за одну игру. Он стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось это сделать за первые пять сезонов в лиге.

Рекорд по количеству таких игр в первые пять сезонов в НБА принадлежит Майклу Джордану (17), Дончич делит второе место с Леброном Джеймсом (5).