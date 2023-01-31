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Сегодня, 07:31

Дончич повторил рекорд результативности Леброна Джеймса в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 51 очко в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта» (111:105).

Словенец в пятый раз в карьере набрал 50 или более очков за одну игру. Он стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось это сделать за первые пять сезонов в лиге.

Рекорд по количеству таких игр в первые пять сезонов в НБА принадлежит Майклу Джордану (17), Дончич делит второе место с Леброном Джеймсом (5).

БК Даллас Маверикс
Леброн Джеймс
Лука Дончич
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51 очко Дончича помогло «Далласу» обыграть «Детройт»
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