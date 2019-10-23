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Для «Торонто» изготовили самые крупные чемпионские перстни в истории НБА

19:18
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Перед первой игрой нового сезона НБА между «Торонто» и «Нью-Орлеаном» (130:122 ОТ) состоялось награждение канадской команды чемпионскими перстнями за победу в плей-офф-2019.

По информации ESPN, чемпионские перстни «Торонто» — самые крупные в истории лиги.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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