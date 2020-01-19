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«Детройт» обыграл «Атланту», «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка»

06:27

Завершились два матча регулярного чемпионата НБА.

«Детройт» обыграл «Атланту» (136:103). Самым результативным у победителей стал Деррик Роуз — 27 очков. 25 очков набрал украинец Святослав Михайлюк. «Филадельфия» выиграла у «Нью-Йорка» (90:87). Лучшим снайпером у «Сиксерс» стал Уэйн Симмонс — 21 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Детройт» — 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)

19 января

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