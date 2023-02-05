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Сегодня, 05:30

«Финикс» обыграл «Детройт», у Эйтона дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Детройт» со счетом 116:100.

Самым результативным на паркете стал центровой «Санс» Деандре Эйтон, набравший 31 очко и сделавший 16 подборов.

После этого матча «Финикс» с 29 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Детройт» с 14 победами — на последней строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Вашингтон» — 125:123 (25:44, 30:29, 37:26, 33:24)

«Нью-Йорк» — «ЛА Клипперс» — 128:134 ОТ (28:36, 28:27, 25:33, 34:19, 13:19)

5 февраля

БК Детройт Пистонс
БК Финикс Санс
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