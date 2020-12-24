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«Денвер» в овертайме проиграл «Сакраменто», несмотря на трипл-дабл Йокича

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«Денвер» на своем паркете уступил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (122:124). Для обеих команд эта встреча была первой в сезоне.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл, записав на свой счет 29 очков, 15 подборов и 14 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 122:124 ОТ (31:25, 29:28, 24:36, 28:23, 10:12)

Д: Йокич (29 + 15 подборов + 14 передач), Портер (24), Бартон (16).

С: Хилд (22), Барнс (21), Фокс (21).

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