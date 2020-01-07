«Денвер» обыграл «Атланту» благодаря 47 очкам Йокича

«Нью-Орлеан» проиграл на своем паркете «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (126:128). Для «Джаз» это шестая победа кряду.

В другой встрече «Атланта» дома уступила «Денверу». Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 47 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 126:128 (36:35, 28:33, 33:27, 29:33)

Н: Ингрэм (35), Редик (23), Болл (21).

Ю: Богданович (35), Инглс (22), Митчелл (19).

«Атланта» — «Денвер» — 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

А: Янг (29 + 12 передач), Хертер (22), Коллинз (17).

Д: Йокич (47), Бартон (28), Мюррей (16).

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