«Даллас» прервал серию «Милуоки» из 18 побед

«Милуоки» (24-4) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Далласу» (18-8) — 116:120. «Олени» уступили впервые за 19 встреч. Самым результативным игроком стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 14 подборов.

В параллельном матче «Торонто» (18-8) разгромил «Кливленд» (6-21) — 133:113. Также «Детройт» (11-16) дома уступил «Вашингтону» (8-17) — 119:133.

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«Детройт» — «Вашингтон» — 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)

«Торонто» — «Кливленд» — 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)

«Милуоки» — «Даллас» — 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34)

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков