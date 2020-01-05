Дабл-дабл Вучевича не спас «Орландо» от поражения в матче с «Ютой»
05:50
«Орландо» на своем паркете проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (96:109). «Джаз» одержали пятую подряд победу.
НБА
Регулярный чемпионат
«Орландо» — «Юта» — 96:109 (25:33, 22:19, 28:24, 21:33)
О: Росс (24), Вучевич (22 + 13 подборов), Гордон (11 + 12 подборов).
Ю: Митчелл (32), Ньянг (15), Богданович (14).
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