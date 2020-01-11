«Чикаго» проиграл «Индиане», несмотря на 43 очка Лавина

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (105:116). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 43 очка.

В другой встрече «Мемфис» дома выиграл у «Сан-Антонио» (134:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)

М: Джексон (24), Морант (22 + 14 передач), Брукс (22).

С: Дерозан (36), Олдридж (21), Форбс (21).

«Чикаго» — «Индиана» — 105:116 (27:29, 19:25, 26:25, 33:37)

Ч: Лавин (43), Уайт (23), Саторански (13).

И: Тернер (27 + 14 подборов), Холидэй (19), Уоррен (17).

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