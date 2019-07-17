Чарльз Баркли: "Эмбиид должен привести свою толстую задницу в форму"

Член Зала славы Чарльз Баркли считает, что лидеры "Филадельфии" центровой Джоэл Эмбиид и защитник Бен Симмонс в межсезонье должны поработать над собой. В прошедшем сезоне "Филадельфия" в полуфинале конференции проиграла "Торонто".

– "Филадельфия" зависима от Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, – сказал Баркли в эфире программы Get Up на ESPN. – Это два отличных игрока, но Эмбиид должен привести свою толстую задницу в форму, а Бен Симмонс должен тренировать бросок.

Мне интересно, у кого в клубе хватит смелости сказать Эмбииду, что он должен привести себя в форму. Также мне интересно, найдется ли человек, который скажет Симмонсу: "Мы заплатили тебе 170 миллионов долларов. Пожалуйста, поработай над своим броском".