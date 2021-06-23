«Бруклин» может обменять Кайри Ирвинга
«Бруклин» готов на обмен Кайри Ирвинга из-за пропуска решающих матчей второго раунда плей-офф НБА, сообщает Essentially Sports со ссылкой на журналиста Мэтта Салливана.
«Я слышал, что руководство «Нетс» было расстроено пропуском Ирвинга решающих матчей, особенно учитывая, что он уже пропускал игры и из-за нарушения COVID-протокола, - цитирует Салливана Essentially Sports.
В последние недели я узнал о слухах, которые было довольно сложно получить, учитывая, что влезть в «Бруклин Нетс» очень непросто. Генменеджер «Бруклина» Шон Маркс, возможно, согласится обменять Кайри. По крайней мере, он будет готов выслушать предложения».
При этом журналист уверен, что такая инициатива может исходить только от руководства клуба, но не от игроков.
«Учитывая сложный характер Кайри, думаю, что он раздражает некоторых людей во франшизе. Но я не говорю о его одноклубниках, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира», - подытожил Салливан.
В этом сезоне 29-летний австралиец сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 26,9 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.essentiallysports.com/nba-basketball-news-quite-upset-author-explains-why-brooklyn-nets-are-open-to-trading-away-kyrie-irving/
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