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«Бруклин» может обменять Кайри Ирвинга

17:00
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«Бруклин» готов на обмен Кайри Ирвинга из-за пропуска решающих матчей второго раунда плей-офф НБА, сообщает Essentially Sports со ссылкой на журналиста Мэтта Салливана.

«Я слышал, что руководство «Нетс» было расстроено пропуском Ирвинга решающих матчей, особенно учитывая, что он уже пропускал игры и из-за нарушения COVID-протокола, - цитирует Салливана Essentially Sports.  

В последние недели я узнал о слухах, которые было довольно сложно получить, учитывая, что влезть в «Бруклин Нетс» очень непросто. Генменеджер «Бруклина» Шон Маркс, возможно, согласится обменять Кайри. По крайней мере, он будет готов выслушать предложения».

При этом журналист уверен, что такая инициатива может исходить только от руководства клуба, но не от игроков.

«Учитывая сложный характер Кайри, думаю, что он раздражает некоторых людей во франшизе. Но я не говорю о его одноклубниках, которые, конечно, рады играть вместе с одним из лучших баскетболистов мира», - подытожил Салливан.

В этом сезоне 29-летний австралиец сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 26,9 очка.

Дополнительная информация:

https://www.essentiallysports.com/nba-basketball-news-quite-upset-author-explains-why-brooklyn-nets-are-open-to-trading-away-kyrie-irving/

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