«Гарлем Глобтроттерс» хочет войти в число участников НБА

«Гарлем Глобтроттерс» выпустил заявление, в котором они официально обратились к руководству НБА включить их в число франшиз, участвующих в лиге.

Ранее сообщалось, что лига рассматривает расширение число команд, участвующих в чемпионате.

«Наши игроки были определяющими в интеграции лиги с 1949 года, и мы гордились тем, что они были набраны командами НБА. Теперь настало время для НБА признать наш вклад в этот вид спорта. Мы готовы вести переговоры», — говорится в заявлении клуба.

«Гарлем Глобтроттерс» — выставочная команда, которая со своими шоу уже выступила в 123 странах по всему миру.