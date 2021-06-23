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«Гарлем Глобтроттерс» хочет войти в число участников НБА

20:06

«Гарлем Глобтроттерс» выпустил заявление, в котором они официально обратились к руководству НБА включить их в число франшиз, участвующих в лиге.

Ранее сообщалось, что лига рассматривает расширение число команд, участвующих в чемпионате.

«Наши игроки были определяющими в интеграции лиги с 1949 года, и мы гордились тем, что они были набраны командами НБА. Теперь настало время для НБА признать наш вклад в этот вид спорта. Мы готовы вести переговоры», — говорится в заявлении клуба.

«Гарлем Глобтроттерс» — выставочная команда, которая со своими шоу уже выступила в 123 странах по всему миру.

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Иван Шитик все материалы автора
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