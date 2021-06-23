«Гарлем Глобтроттерс» хочет войти в число участников НБА
«Гарлем Глобтроттерс» выпустил заявление, в котором они официально обратились к руководству НБА включить их в число франшиз, участвующих в лиге.
Ранее сообщалось, что лига рассматривает расширение число команд, участвующих в чемпионате.
«Наши игроки были определяющими в интеграции лиги с 1949 года, и мы гордились тем, что они были набраны командами НБА. Теперь настало время для НБА признать наш вклад в этот вид спорта. Мы готовы вести переговоры», — говорится в заявлении клуба.
«Гарлем Глобтроттерс» — выставочная команда, которая со своими шоу уже выступила в 123 странах по всему миру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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