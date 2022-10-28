Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Бруклин»

«Даллас» в овертайме выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:125 ОТ. Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл.

В друголй встрече «Оклахома-Сити» переиграла «Клипперс» — 118:110. Для команды из Лос-Анджелеса это третье подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Даллас» — 125:129 OT (23:30, 36:31, 25:29, 28:22, 13:17)

Б: Ирвинг (39), Дюрант (37), О'Нил (10), Дьюк (10).

Д: Дончич (41 + 11 подборов + 14 передач), Клебер (15), Вуд (11), Динуидди (11).

«Оклахома-Сити» — «Клипперс» — 118:110 (34:24, 19:36, 36:27, 29:23)

О: Гилджес-Александер (24), Дорт (21), Покушевски (15), Мэнн (14).

К: Пауэлл (21), Джексон (18), Уолл (17), Зубац (12 + 18 подборов), Джордж (10).