«Бостон» выиграл первый матч в серии с «Майами»

«Бостон» обыграл «Майами» (117:106) в третьем матче финала Восточной конференции. Счет в серии — 2-1 в пользу «Майами».

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун — 26 очков. 25 очков у Джейсона Тейтума. У «Хит» 27 очков записал в свой актив Эдрис Адебайо.

Следующий матч состоится 24 сентября.

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

«Майами» — «Бостон» — 106:117 (22:31, 28:32, 24:26, 32:28)

Счет в серии: 2-1

20 сентября.