«Бостон» выиграл первый матч в серии с «Майами»
06:24
«Бостон» обыграл «Майами» (117:106) в третьем матче финала Восточной конференции. Счет в серии — 2-1 в пользу «Майами».
В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун — 26 очков. 25 очков у Джейсона Тейтума. У «Хит» 27 очков записал в свой актив Эдрис Адебайо.
Следующий матч состоится 24 сентября.
НБА
Плей-офф
Финал Восточной конференции
Третий матч
«Майами» — «Бостон» — 106:117 (22:31, 28:32, 24:26, 32:28)
Счет в серии: 2-1
20 сентября.
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