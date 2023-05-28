«Бостон» стал четвертой командой в истории НБА, отыгравшейся в плей-офф после 0-3

«Бостон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА на выезде обыграл «Майами» со счетом 104:103. Гости сравняли счет в серии — 3-3.

Таким образом, «Селтикс» стали четвертой командой, которая отыгралась в плей-офф, проигрывая в серии со счетом 0-3. Ранее такой результат показывали «Нью Йорк» (1951), «Денвер» (1994) и «Портленд» (2003). Но ни одна из этих команд не смогла выиграть 7-й матч.

У «Бостона» есть возможность стать первой командой, которая выиграет серию, отставая 0-3. Предыдущие 150 команд неизменно проигрывали.

Седьмой матч финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майми» пройдет в Бостоне 30 мая. Начало — в 3.30 мск.