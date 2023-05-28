«Бостон» обыграл «Майами» и перевел серию в седьмой матч

«Бостон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Майами» со счетом 104:103.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и сделавший 11 подборов. У защитника «Хит» Джимми Батлера 24 очко и 11 подборов.

При этом «Майами» на последних секундах смог выйти вперед, но «Бостон» реализовал двухочковый бросок.

Счет в серии 3-3.

НБА. Плей-офф. 1/2 финала. Шестой матч

«Майами» — «Бостон» — 103:104 (29:34, 24:23, 19:22, 31:25)

28 мая. Майами. «FTX Arena».

Счет в серии: 3-3