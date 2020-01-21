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«Бостон» разгромил «Лейкерс», «Денвер» обыграл «Миннесоту»

06:27
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«Бостон» (28-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Лейкерс» (34-9) — 139:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейсон Тейтум, набравши 27 очков. Энтони Дэвис пропускал матч из-за травмы.

В параллельной встрече «Миннесота» (15-28) дома уступила «Денверу» (30-13) — 100:107.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «ЛА Лейкерс» — 139:107 (33:30, 36:25, 35:25, 35:27)

Б: Тейтум (27), Уокер (20), Браун (20)

Л: Макги (18)

21 января.

«Миннесота» — «Денвер» — 100:107 (29:26, 25:29, 25:26, 21:26)

М: Таунс (28)

Д: Портер (20+14 подборов)

21 января.

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