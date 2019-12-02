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«Бостон» победил «Нью-Йорк», «Миннесота» проиграла «Мемфису»

02:04
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«Нью-Йорк» (4-16) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Бостону» (14-5) — 104:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джейсон Тэйтум, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» (10-9) дома проиграла «Мемфису» (6-13) — 107:115.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)

Н: Рэндл (26)

Б: Тэйтум (30), Браун (28)

1 декабря.

«Миннесота» — «Мемфис» — 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)

Мин.: Таунс (21+11 подборов)

Мем.: Брукс (26)

1 декабря.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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