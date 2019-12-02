«Бостон» победил «Нью-Йорк», «Миннесота» проиграла «Мемфису»
02:04
«Нью-Йорк» (4-16) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграл «Бостону» (14-5) — 104:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джейсон Тэйтум, набравший 30 очков.
В параллельной встрече «Миннесота» (10-9) дома проиграла «Мемфису» (6-13) — 107:115.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)
Н: Рэндл (26)
Б: Тэйтум (30), Браун (28)
1 декабря.
«Миннесота» — «Мемфис» — 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)
Мин.: Таунс (21+11 подборов)
Мем.: Брукс (26)
1 декабря.
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...