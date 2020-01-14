«Бостон» обыграл «Чикаго», «Оклахома» победила «Миннесоту»

«Бостон»? (27-11) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» (14-27) — 113:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Миннесота» (15-24) уступила «Оклахоме» (23-17) — 104:117. Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер оформил трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Оклахома» — 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)

М: Райд (20)

О: Галлинари (30), Гилджес- Александер (20+ 20 подборов+ 10 передач)

14 января.

«Бостон» — «Чикаго» — 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)

Б: Тейтум (21)

Ч: Лавин (30)

14 января.