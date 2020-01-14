«Бостон» обыграл «Чикаго», «Оклахома» победила «Миннесоту»
07:14
«Бостон»? (27-11) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Чикаго» (14-27) — 113:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 30 очков.
В параллельной встрече «Миннесота» (15-24) уступила «Оклахоме» (23-17) — 104:117. Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер оформил трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 передач.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «Оклахома» — 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)
М: Райд (20)
О: Галлинари (30), Гилджес- Александер (20+ 20 подборов+ 10 передач)
14 января.
«Бостон» — «Чикаго» — 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)
Б: Тейтум (21)
Ч: Лавин (30)
14 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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