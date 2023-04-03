Митчелл побил рекорд Леброна по количеству матчей с 40+ очками за сезон в «Кливленде»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 40 очков в победном матче с «Индианой» (115:105) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом игрок провел 12-ю игру в этом сезоне с 40 и более очками. Митчелл установил рекорд клуба, побив достижение Леброна Джеймса — 10 матчей с 40+ очками за сезон.

Предыдущие четыре лучших результата в истории «Кавальерс» принадлежат также Леброну Джеймсу. Для Митчелла этот сезон является дебютным за клуб.