Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:44

Митчелл побил рекорд Леброна по количеству матчей с 40+ очками за сезон в «Кливленде»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 40 очков в победном матче с «Индианой» (115:105) в регулярном чемпионате НБА.

Таким образом игрок провел 12-ю игру в этом сезоне с 40 и более очками. Митчелл установил рекорд клуба, побив достижение Леброна Джеймса — 10 матчей с 40+ очками за сезон.

Предыдущие четыре лучших результата в истории «Кавальерс» принадлежат также Леброну Джеймсу. Для Митчелла этот сезон является дебютным за клуб.

БК Кливленд Кавальерс
Леброн Джеймс
2
0
Читайте также
Российская шпажистка Муртазаева о поддержке иностранных соперников: «Говорят, что скучают»
«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
Число пострадавших при взрыве Петербурге возросло до 30
УПЦ сообщила о госпитализации одного из глумившихся над певчей лавры
Политолог назвал взрыв в Петербурге отвлечением внимания от событий на Украине
В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к убийству Татарского
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леброн Джеймс догнал Джейсона Кидда по количеству трипл-даблов в истории НБА
Новости
RSS RSS
Все новости