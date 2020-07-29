Андрей Кириленко: «Персонально болею за Кавая Ленарда»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от рестарта сезона НБА.

— В финале сыграют «Милуоки» и «Лейкерс»?

— Да, это самый вероятный финал, но больше всего я жду соперничество «Лейкерс» и «Клипперс» в плей-офф Запада. Это дерби, схватка суперзвезд. Если эта серия случится, то я буду симпатизировать «Клипперс» из-за фигуры Кавая. Он очень спокойный парень, мне нравится его поведение и я бы очень хотел, чтобы у него получилось выиграть титул НБА в трех клубах. Так что персонально болею за него.

— А что скажите про первого номера драфта НБА-2019 Зайона Уильямсона?

— Он машина. Смесь Баркли и Леброна. У него фантастические данные, но важно понять насколько он окажется прочным, сможет ли обходиться без постоянных травм. Такое тело очень непросто содержать. Посмотрите на Леброна, который тратит огромные деньги и время на свое здоровье. Диетолог, массажисты, реабилитолог... Зайону тоже необходимо держать вокруг себя такой же штат. Подчеркну, что без этого ему будет сложно достичь самых высоких результатов. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Андрея Кириленко — здесь.