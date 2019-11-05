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Адетокунбо набрал 34 очка, «Милуоки» обыграл «Миннесоту»

07:25
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«Миннесота» на своем паркете проиграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (106:134). «Бакс» одержал третью победу кряду.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 34 очками и 15 подборами.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Милуоки» — 106:134 (27:31, 30:33, 25:38, 24:32)

Мин: Уиггинс (25), Ковингтон (15), Белл (12).

Мил: Адетокунбо (34 + 15 подборов), Миддлтон (26), Бледсоу (22).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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