Форвард «Майами» Эдрис Адебайо признан лучшим игроком недели в Восточной конференции НБА. На прошлой неделе он одержал в составе «Хит» две победы в трех матчах, набирая в среднем 20 очков, делая 11,3 подборы и отдавая 11,3 передачи.

На «Западе» лучшим игроком признан форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Лос-анджелесский клуб выиграл все три встречи. Джеймс набирал в среднем 28,3 очка, делал 11 подборов и 9,7 передачи.