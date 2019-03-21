57 очков Хардена не спасли "Хьюстон" от поражения в матче с "Мемфисом"

"Хьюстон" в овертайме проиграл "Мемфису" в матче регулярного чемпионата НБА (125:126). "Гризлиз" прервал трехматчевую серию побед "Рокитс", несмотря на 57 очков разыгрывающего защитника Джеймса Хардена.

В других встречах "Чикаго" в овертайме переиграл "Вашингтон" (126:120), а "Сан-Антонио" дома уступил "Майами" (105:110).

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Хьюстон" - 126:125 ОТ (38:25, 25:28, 34:25, 18:37, 11:10)

М: Конли (35), Валанчюнас (33 + 15 подборов), Кабокло (15).

Х: Харден (57), Пол (18), Капела (14 + 10 подборов).

"Чикаго" - "Вашингтон" - 126:120 ОТ (35:28, 25:32, 25:21, 28:32, 13:7)

Ч: Маркканен (32 + 13 подборов), Данн (26 + 13 передач), Харрисон (18).

В: Паркер (28), Бил (27), Саторански (16).

"Сан-Антонио" - "Майами" - 105:110 (22:24, 25:38, 31:28, 27:20)

С: Белинелли (17), Миллс (17), Олдридж (17).

М: Драгич (22), Уэйтерс (18), Ричардсон (15).