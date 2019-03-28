50 очков Букера не спасли "Финикс" от поражения в матче с "Вашингтоном"

"Финикс" на своем паркете проиграл "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НБА (121:124). "Уизардз" прервал пятиматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Девин Букер, записавший на свой счет 50 очков и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" - "Вашингтон" - 121:124 (30:27, 29:32, 31:30, 31:35)

Ф: Букер (50 + 10 подборов), Дэниэлс (15), Эйтон (14 + 10 подборов).

В: Паркер (28 + 15 подборов), Бил (28), Макрэй (21).