39 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс»
06:50
«Хьюстон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (113:97). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе кряду поражение.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 39 очков и сделавший 12 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)
Х: Харден (39 + 12 передач), Маклемор (20), Грин (15).
Л: Кузма (21), Дэвис (17 + 12 подборов).
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...