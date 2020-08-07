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39 очков Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Лейкерс»

06:50
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«Хьюстон» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (113:97). Команда из Лос-Анджелеса потерпела второе кряду поражение.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 39 очков и сделавший 12 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «ЛА Лейкерс» — 113:97 (33:26, 32:30, 29:23, 19:18)

Х: Харден (39 + 12 передач), Маклемор (20), Грин (15).

Л: Кузма (21), Дэвис (17 + 12 подборов).

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