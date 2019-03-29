38 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Денвер"

"Хьюстон" выиграл у "Денвера" в матче регулярного чемпионата НБА (112:85). Разыгрывающий защитник "Рокитс" Джеймс Харден набрал 38 очков.

В других встречах "Милуоки" переиграл "Клипперс" благодаря 39 очкам Криса Миддлтона (128:118), "Нью-Орлеан" взял верх над "Сакраменто" (121:118), а "Сан-Антонио" одолел "Кливленд" (116:110).

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Клипперс" - 128:118 (28:25, 39:21, 33:31, 28:41)

М: Миддлтон (39), Адетокунбо (34), Бледсоу (15), Браун (15).

К: Гилджес-Александер (21), Грин (16), Чендлер (15).

"Нью-Орлеан" - "Сакраменто" - 121:118 (30:26, 34:36, 29:26, 28:30)

Н: Рэндл (34 + 10 подборов), Вуд (25), Пэйтон (16).

С: Хилд (27), Фокс (25 + 12 передач), Коули-Стайн (18 + 12 подборов).

"Хьюстон" - "Денвер" - 112:85 (22:25, 40:19, 25:21, 25:20)

Х: Харден (38), Гордон (18), Капела (17 + 15 подборов).

Д: Мюррей (20), Моррис (16), Йокич (16).

"Сан-Антонио" - "Кливленд" - 116:110 (27:28, 17:25, 40:28, 32:29)

С: Дерозан (25), Форбс (19), Белинелли (16).

К: Секстон (24), Лав (18), Найт (14).