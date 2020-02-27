37 очков Янга не спасли «Атланту» от домашнего поражения

«Атланта» на своем паркете проиграла «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (120:130). «Мэджик» одержали вторую победу кряду, а «Хокс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник хозяев Трэй Янг, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Орландо» — 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)

А: Янг (37 + 11 передач), Коллинз (26), Реддиш (14).

О: Фурнье (28), Гордон (25 + 10 подборов), Вучевич (17 + 12 подборов).