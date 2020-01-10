34 очка Уэстбрука не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Оклахомой»

«Оклахома» переиграла «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (113:92). «Тандер» прервали трехматчевую победную серию «Рокитс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. В прошлом сезоне он играл за «Оклахому».

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Хьюстон» — 113:92 (37:21, 23:27, 29:19, 24:25)

О: Галлинари (23 + 11 подборов), Гилджес-Александер (20), Пол (18).

Х: Уэстбрук (34), Харден (17), Клемонс (14).

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