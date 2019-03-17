33 очка Джеймса не помогли "Лейкерс" переиграть "Нью-Йорк"

"Нью-Йорк" дома одержал победу над "Лейкерс" со счетом 124:123 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс – 33 очка.

Исход встречи решился на последних секундах матча – в концовке чуть сильнее оказались игроки "Нью-Йорка".

28 очков в составе "Никс" набрал защитник Эммануэль Мудиай.

НБА

Регулярный сезон

"Нью-Йорк Никс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 124:123 (41:30, 22:36, 31:30, 30:27)

17 марта.

"Н": Хезоня (17+8), Джордан (15+17+7), Дотсон (25), Мудиай (28+8).

"Л": Джеймс (33+6+8), Кузма (18+8), Макги (12+7), Уильямс (12+7).

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