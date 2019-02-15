06:29 | Баскетбол — НБА

11-й подряд трипл-дабл Уэстбрука не спас "Оклахому" от поражения

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"Нью-Орлеан" на своем паркете переиграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА (131:122). "Пеликанс" прервал четырехматчевую серию побед "Тандер".

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл - 44 очка, 14 подборов и 11 передач. Это его 11-й подряд трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Оклахома-Сити" - 131:122 (31:31, 35:32, 35:26, 30:33)

Н: Рэндл (33 + 11 подборов), Холидэй (32), Мур (15)

О: Уэстбрук (44 + 14 подборов + 11 передач), Джордж (28), Ноэл (22 + 13 подборов)

 

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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