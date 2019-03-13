УНИКС победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Кубка Европы

УНИКС на своей площадке в третьем и решающем матче 1/4 финала Кубка Европы победил "Локомотив" (69:65) и вышел в полуфинал турнира.

Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарской команды Дмитрий Кулагин, набравший 16 очков.

Кубок Европы

Мужчины

1/4 финала

Третий матч

УНИКС (Россия) – "Локомотив" (Россия) – 69:65 (10:16, 27:13, 10:17, 22:19)

У: Каймакоглу (14), Макколлум (11).

Л: Кулагин (16), Джонсон (15 +12 подборов).

13 марта. Казань. "Баскет-Холл".

Счет в серии: 2-1.