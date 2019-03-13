УНИКС победил "Локомотив" и вышел в полуфинал Кубка Европы

УНИКС на своей площадке в третьем и решающем матче 1/4 финала Кубка Европы победил "Локомотив" (69:65) и вышел в полуфинал турнира.
Самым результативным игроком встречи стал защитник краснодарской команды Дмитрий Кулагин, набравший 16 очков.
Кубок Европы
Мужчины
1/4 финала
Третий матч
УНИКС (Россия) – "Локомотив" (Россия) – 69:65 (10:16, 27:13, 10:17, 22:19)
У: Каймакоглу (14), Макколлум (11).
Л: Кулагин (16), Джонсон (15 +12 подборов).
13 марта. Казань. "Баскет-Холл".
Счет в серии: 2-1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/europecup/2018-2019/
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