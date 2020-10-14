Капитан «Локомотива» прокомментировал разгромную победу над «Литкабелисом»

Форвард «Локомотива» Станислав Ильницкий, который перед началом сезона был назначен капитаном команды, рассказал об уверенной победе над литовским «Литкабелисом» (105:76) в рамках 3-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2020/21.

— Вышли с хорошим настроем, выполнили установку на защиту, и от этого все стало получаться в нападении, — рассказал «СЭ» Станислав Ильницкий. — Благодаря этому сделали хорошую разницу в счете. На вторую половину была задача не расслабляться, не растерять преимущество, отработать дополнительные комбинации. В этом матче все, кто выходил на площадку, сумели набрать очки, что очень здорово. Возможно, могли бы сыграть более уверенно в защите во второй половине, но в целом, результатом и игрой довольны. (Тимур Ганеев)