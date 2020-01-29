«Енисей» уступил «Каршияке» в Кубке ФИБА Европа

В матче группового этапа Кубка ФИБА Европа «Енисей» проиграл турецкому клубу «Каршияка» (73:96).

В составе российского клуба самым результативным стал Денис Захаров — 16 очков. У победителей с 29 очками лучшим снайпером стал Джордан Морган. Также в его активе 10 подборов.

«Енисей» проиграл четвертый матч и с шестью очками занимает третье место в группе. «Каршияка» выиграла все пять матчей и с десятью очками занимает первое место.

Кубок ФИБА Европа

2-й групповой этап. Группа L

«Енисей» (Россия) — «Каршияка» (Турция) — 73:96 (17:24, 19:20, 12:29, 25:23)

29 января.