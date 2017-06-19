Греция - первый соперник России в плей-офф женского чемпионата Европы

Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63.
Таким образом, определился соперник сборной России по первому раунду плей-офф. Им стала Греция.
Франция заняла первое место в группе C и будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.
Andvaraforce
Гречка это вкусно и полезно.
11:33
30 лет за ЦСКА!
Гречанки это все-таки не греки. Вперёд, Россия!!!
07:57
marksan
Наши пролетят!
06:15
Zlon
И последний..смотрел греция-франция, команды одного уровня, а француженки очень неплохо смотрятся здесь.
00:12