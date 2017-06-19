Греция - первый соперник России в плей-офф женского чемпионата Европы

Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63.

Таким образом, определился соперник сборной России по первому раунду плей-офф. Им стала Греция.

Франция заняла первое место в группе C и будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.