23:19 19 июня | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Греция - первый соперник России в плей-офф женского чемпионата Европы

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Женская сборная Франции в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы победила команду Греции со счетом 70:63.

Таким образом, определился соперник сборной России по первому раунду плей-офф. Им стала Греция. 

Франция заняла первое место в группе C и будет ждать своего соперника сразу на стадии четвертьфинала.

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/europechamp/2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andvaraforce

Гречка это вкусно и полезно.

11:33

30 лет за ЦСКА!

Гречанки это все-таки не греки. Вперёд, Россия!!!

07:57

marksan

Наши пролетят!

06:15

Zlon

И последний..смотрел греция-франция, команды одного уровня, а француженки очень неплохо смотрятся здесь.

00:12