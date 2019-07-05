Евгения Белякова: "Это одно из самых тяжелых поражений для меня"

Капитан сборной России Евгения Белякова после матча 1/4 финала чемпионата Европы против Испании отметила, что это одно из самых тяжелых поражений для нее. В матче за 5-6-е места подопечные Олафа Ланге встретятся со Швецией.

– Всегда обидно проигрывать, но это одно из самых тяжелых поражений для меня, – цитирует ТАСС Белякову. – Но турнир для нас не закончен, он продолжается. Мы продолжаем бороться за олимпийскую квалификацию, поэтому нам не надо расстраиваться, а надо выполнить свою цель.

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