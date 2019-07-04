Екатерина Федоренкова: "Не сможет чем-то удивить испанок, как и они нас"

Разыгрывающая сборной России Екатерина Федоренкова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата Европы с командой Испании. В 1/8 финала россиянки обыграли Италию.

– В целом у Испании хорошие и опытные игроки, будет очень сложный матч, – цитируют "Известия" Федоренкову. – Они быстрые, любят быстрые прорывы. К тому же испанки хорошо нас знают по матчам чемпионата России и играм в еврокубках. Мы не сможем их чем-то удивить. Впрочем, как и они нас. Мы знаем их слабые стороны, постараемся закрыть всех лидеров и реализовать все свои козыри.

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