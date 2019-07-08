Андрей Кириленко: "Женская сборная показала тот результат, которого заслуживает на данный момент"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал выступление женской сборной России на чемпионате Европы. Она уступила в четвертьфинале и не смогла отобраться на Олимпиаду – 2020.

– Женская сборная показала тот результат, которого заслуживает на данный момент. Последние шесть-семь лет мы не топовая сборная, – цитируют "Известия" Кириленко. - Это вовсе не означает, что нужно все бросить и посыпать голову пеплом. Работа все равно продолжается, мы двигаемся вперед, но не так быстро, как всем бы хотелось – только маленькими шажками. Хочу пожелать нашим девушкам сделать определенные выводы для себя. Что необходимо играть и выполнять в своих командах больше именно игровой работы. Конечно, это зависит от команды, но в большей степени от самих игроков. Каждый из них, подписывая контракт с клубом, должен обязательно обращать внимание на ту роль, которая ему предназначена.

Ввести жесткий лимит на легионеров? Я не сторонник жесткого лимита. Проблемы гораздо глубже, и они не решатся, если мы, допустим, заставим клубы обязательно иметь на площадке двух российских игроков. По горячим следам можно принять поспешные решения, которые в перспективе ничего хорошего нам не дадут.