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Сборная России начнет чемпионат Европы по баскетболу-2022 с матча против Турции

15:25
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Международная федерация баскетбола представила официальный календарь чемпионата Европы по баскетболу-2022.

Россия попала в группу А, и все матчи пройдут в Тбилиси.

Календарь матчей сборной России в групповом турнире чемпионата Европы-2022:

1 сентября — Россия — Турция
3 сентября — Россия — Бельгия
4 сентября — Россия — Болгария
6 сентября — Россия — Испания
7 сентября — Грузия — Россия

Евробаскет впервые в истории пройдет сразу в четырех странах — Грузии, Чехии, Италии и Германии.

Начало турнира назначено на 1 сентября 2022 года. В матче открытия чемпионата Европы-2022 сыграют Испания и Болгарией в Тбилиси.

Четыре лучшие команды каждой из четырех групп пройдут в 1/8 финала. Все матчи плей-офф турнира пройдут в Германии. Финальная игра Евробаскета-2022 состоится в Берлине 18 сентября.

Дополнительная информация:

http://www.fiba.basketball/eurobasket/2022/news/fiba-eurobasket-2022-schedule-finalized

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Анна Горшкова все материалы автора
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