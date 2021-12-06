Сборная России начнет чемпионат Европы по баскетболу-2022 с матча против Турции
Международная федерация баскетбола представила официальный календарь чемпионата Европы по баскетболу-2022.
Россия попала в группу А, и все матчи пройдут в Тбилиси.
Календарь матчей сборной России в групповом турнире чемпионата Европы-2022:
1 сентября — Россия — Турция
3 сентября — Россия — Бельгия
4 сентября — Россия — Болгария
6 сентября — Россия — Испания
7 сентября — Грузия — Россия
Евробаскет впервые в истории пройдет сразу в четырех странах — Грузии, Чехии, Италии и Германии.
Начало турнира назначено на 1 сентября 2022 года. В матче открытия чемпионата Европы-2022 сыграют Испания и Болгарией в Тбилиси.
Четыре лучшие команды каждой из четырех групп пройдут в 1/8 финала. Все матчи плей-офф турнира пройдут в Германии. Финальная игра Евробаскета-2022 состоится в Берлине 18 сентября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://www.fiba.basketball/eurobasket/2022/news/fiba-eurobasket-2022-schedule-finalized
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