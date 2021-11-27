Вице-губернатор Санкт-Петербурга отметил самоотдачу игроков сборной России в матче с Италией

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал победу сборной России над Италией в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу (92:78). Игра прошла во дворце спорта «Юбилейный».

— В Петербурге все спортивные мероприятия проходят по особенному, — отметил «СЭ» Борис Пиотровский. — Матч с Италией не стал исключение. Это был блестящий спортивный праздник, который петербуржцы так любят. Я не баскетбольный эксперт, но от игры получил удовольствие. Поздравляю всех с победой! Нового главного тренера, игроков, болельщиков. Все показали максимальную самоотдачу. Отдельно хочу поблагодарить за помощь в организации баскетбольный «Зенит» и комитет по спорту и физкультуре Санкт-Петербурга.

Свой следующий матч сборная России также проведет в Северной столице — 29 апреля с Исландией.