Пермь подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года

Пермь претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2025 года.

«Мы подали заявку на проведение чемпионата Европы 2025 года, и уже на следующей неделе нас посетит делегация FIBA, — приводит слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ТАСС. — Посмотрим спорткомплекс «Молот», посмотрим, наверное, территорию, где будет возводиться новый дворец спорта. Строительство скоро должно начаться. Рассчитываем, что в феврале мы получим проект, вся необходимая денежная сумма на строительство, порядка 14 миллиардов рублей, уже собрана. Задача, чтобы к лету мы вышли на стройку — в июне и июле, и до 2025 года проект должен быть реализован».

В конце сентября Международная федерация баскетбола (FIBA) сообщила о том, что Россия направила официальную заявку на проведение турнира. На проведение Евробаскета также претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, при этом киприоты и финны готовы принять только групповой этап.