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Россия претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года

18:40
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Россия подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу 2025 года, сообщает сайт ФИБА.

Также в конкурсе участвуют Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина.

Турнир пройдет в сентябре 2025 года и вновь будет организован в четырех странах. Одна из стран-хозяек также организует заключительный этап турнира.

Россия, Латвия, Венгрия и Украина подали заявки на групповой этап, а также на заключительный этап мероприятия. Кипр и Финляндия подали заявки только на организацию групповой фазы.

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Иван Шитик все материалы автора

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