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Генеральный менеджер сборной России оценил соперников команды на чемпионате Европы

18:29
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Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов оценил соперников команды по группе на чемпионате Европы.

«Слабых соперников на таких турнирах не бывает, со всеми надо играть в полную силу. Понятно, что есть признанные гранды, тем не менее играть надо с каждым и в каждом матче завоевывать авторитет. Интересная география, интересные соперники. Непобедимых нет, но и шапками забрасывать нельзя никого. Надеемся, наша сборная будет в кондициях показать хороший результат», — приводит ТАСС слова Панова.

Сегодня, 29 апреля стало известно, что на чемпионате Европы Россия сыграет в одной группе с Испанией, Турцией, Грузией, Бельгией и Болгарией. Матчи состоятся в Тбилиси. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11278673

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