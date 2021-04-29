Генеральный менеджер сборной России оценил соперников команды на чемпионате Европы

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов оценил соперников команды по группе на чемпионате Европы.

«Слабых соперников на таких турнирах не бывает, со всеми надо играть в полную силу. Понятно, что есть признанные гранды, тем не менее играть надо с каждым и в каждом матче завоевывать авторитет. Интересная география, интересные соперники. Непобедимых нет, но и шапками забрасывать нельзя никого. Надеемся, наша сборная будет в кондициях показать хороший результат», — приводит ТАСС слова Панова.

Сегодня, 29 апреля стало известно, что на чемпионате Европы Россия сыграет в одной группе с Испанией, Турцией, Грузией, Бельгией и Болгарией. Матчи состоятся в Тбилиси. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.