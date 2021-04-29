Генеральный менеджер сборной России оценил соперников команды на чемпионате Европы
18:29
Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов оценил соперников команды по группе на чемпионате Европы.
«Слабых соперников на таких турнирах не бывает, со всеми надо играть в полную силу. Понятно, что есть признанные гранды, тем не менее играть надо с каждым и в каждом матче завоевывать авторитет. Интересная география, интересные соперники. Непобедимых нет, но и шапками забрасывать нельзя никого. Надеемся, наша сборная будет в кондициях показать хороший результат», — приводит ТАСС слова Панова.
Сегодня, 29 апреля стало известно, что на чемпионате Европы Россия сыграет в одной группе с Испанией, Турцией, Грузией, Бельгией и Болгарией. Матчи состоятся в Тбилиси. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября.
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