Стало известно имя главного тренера сборной Греции в квалификации ЧМ-2023
Главным тренером сборной Греции в квалификационном турнире чемпионата мира 2023 года будет Сотирис Манолопулос, сообщает Eurohoops. На этом посту он сменит Рика Питино.
При этом греческая федерация баскетбола по-прежнему ведет переговоры с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудтисом, которого хочет видеть во главе команды на Евробаскете-2022.
Квалификация ЧМ-2023 начнется в ноябре. Греки выступят в группе B вместе с Турцией, Великобританией и Беларусью.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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