Стало известно имя главного тренера сборной Греции в квалификации ЧМ-2023

Главным тренером сборной Греции в квалификационном турнире чемпионата мира 2023 года будет Сотирис Манолопулос, сообщает Eurohoops. На этом посту он сменит Рика Питино.

При этом греческая федерация баскетбола по-прежнему ведет переговоры с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудтисом, которого хочет видеть во главе команды на Евробаскете-2022.

Квалификация ЧМ-2023 начнется в ноябре. Греки выступят в группе B вместе с Турцией, Великобританией и Беларусью.