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Стало известно имя главного тренера сборной Греции в квалификации ЧМ-2023

15:24
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Главным тренером сборной Греции в квалификационном турнире чемпионата мира 2023 года будет Сотирис Манолопулос, сообщает Eurohoops. На этом посту он сменит Рика Питино.

При этом греческая федерация баскетбола по-прежнему ведет переговоры с главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудтисом, которого хочет видеть во главе команды на Евробаскете-2022.

Квалификация ЧМ-2023 начнется в ноябре. Греки выступят в группе B вместе с Турцией, Великобританией и Беларусью.

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Иван Шитик все материалы автора
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