Жан Алези: «После перерыва в чемпионате у «Феррари» быстрейшая машина»

Бывший гонщик «Формулы-1» Жан Алези прокомментировал итоги «Гран-при России». «Мерседес» сделал дубль, Шарль Леклер из «Феррари» занял третье место.

— Гонщики «Феррари» должны были выиграть гонку в Сочи, — цитируют «Известия» Алези. — После перерыва в чемпионате у итальянцев, безусловно, быстрейшая машина пелотона. Об этом красноречиво свидетельствуют четыре подряд победы Леклера в квалификации. Но везение было на стороне «Мерседеса». После аварии и выезда машины безопасности немецкая команда очень грамотно сработала с пит-стопами. У Леклера был лишний пит-стоп, который не позволил ему бороться даже за второе место.