В "Торо Россо" оценили выступление Квята на "Гран-при Великобритании"

Технический директор "Торо Россо" Джоди Эггинтон высоко оценил выступление Даниила Квята на "Гран-при Великобритании". Российский пилот сумел прорваться с 17-й позиции на старте на девятую на финише.

В конце гонки Квят вплотную подъехал к Кими Райкконену из "Альфа Ромео", но пройти его не смог.

"У Даниила была немного менее событийная гонка, чем у Александра Албона. У нас появилась возможность сменить шины в режиме сейфти-кара. Это позволило ему атаковать в последней трети гонки. Но, к сожалению, нам не хватило времени, чтобы обогнать Кими", – приводит официальный сайт "Формулы-1" слова Эггинтона.

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