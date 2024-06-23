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Вольфф: «Я рад, что все прошло хорошо для Хэмилтона в квалификации «Гран-при Испании»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф прокомментировал результаты команды в квалификации «Гран-при Испании». Льюис Хэмилтон стал третьим, а Джордж Расселл — четвертым.

«Третье и четвертое места могли стать пятым и шестым, потому что мы были близки с «Феррари». Три десятые от лидеров — вчера ситуация выглядела иначе. Может, мы слишком оптимистично оценили вчерашнюю скорость. В целом это приличный результат, но не более того. Я рад, что все прошло хорошо для Льюиса. Возможно, мы сможем провести хорошую гонку», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

Пилот «Макларен» Ландо Норрис одержал победу в квалификации «Гран-при Испании». Второй результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Гонка «Гран-при Испании» пройдет 23 июня в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
Тото Вольфф
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