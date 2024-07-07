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Сегодня, 21:41

Ферстаппен о «Гран-при Великобритании»: «Подумал, что финиширую пятым или шестым»

Руслан Минаев
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результат «Гран-при Великобритании». Нидерландец занял второе место.

«Сегодня у нас [«Ред Булл»] не было темпа. В ключевой момент гонки, в начале, я медленно откатывался назад. И в какой-то момент ситуация выглядела не слишком здорово. Я подумал: «Кажется, мы и правда финишируем пятыми или шестыми?»

Но потом мы приняли верные решения при переходе со сликов на промежуточные шины, а потом с промежуточных шин обратно на слики. Мы каждый раз выбирали для этого оптимальный круг», — приводит слова гонщика Sky Sports.

Победителем «Гран-при Великобритании» стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим финишировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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