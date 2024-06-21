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Сегодня, 16:15

Норрис показал лучшее время в первой свободной практике «Гран-при Испании», Ферстаппен — второй

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Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время в первой свободной практике «Гран-при Испании». Десятый этап «Формулы-1» проходит на автодроме «Каталунья» в Барселоне.

Британец показал результат 1 минута 14,228 секунды. Второе время у трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Нидерландец отстал на 0,024 секунды. Тройку лучших замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший (+0,344).

Позднее в пятницу, 21 июня, состоится вторая свободная практика. «Гран-при Испании» завершится 23 июня.

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