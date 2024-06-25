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Сегодня, 17:44

Хельмут Марко рассказал, почему Ферстаппен продолжает побеждать

Виктория Кравченко
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, почему пилот Макс Ферстаппен продолжает побеждать.

«Макс тоже не сможет весь сезон проехать на пределе. Он ушел в лидеры при помощи маневра обгона, это необычно для него. Ферстаппен побеждает, так как очень уверен в себе, а не потому, что у него такой хороший болид», — цитирует Марко Racingnews365.

23 июня Ферстаппен стал победителем «Гран-при Испании» в Барселоне. Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Третий — Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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